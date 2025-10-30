بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي، اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الدفاع الجوي”.

ويسعى بيراميدز لتحقيق إحباط مفاجئات التأمين الإثيوبي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدف لمثله، وهي نتيجة مقلقة للفريق السماوي.

ويتصدر مصطفى فتحي ورمضان صبحي غياب بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة بيرميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس