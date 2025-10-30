لـ مصالحة جماهيره | موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يوم الأحد القادم مباراة قوية أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي والمصري



تنطلق مباراة الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.





القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والمصري



تذاع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.



ويسعي فريق الأهلي بقيادة ييس توروب لـ مصالحة جماهيره في مباراة المصري بعد الأداء السيئ أمام بتروجيت والتعادل المخيب لـ آمال جماهيره في مشوار الدوري الممتاز.





الأهلي يتعادل مع بتروجيت



تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.أحرز هدف بتروجيت حامد حمدان فيما أدرك جراديشارد التعادل للنادي الأهلي.النادي الأهلي يظل في المركز الثاني عقب التعادل أمام بتروجيت برصيد 22 فيما تصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة.واحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 19 نقطة ووادي دجلة فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة أيضا بينما جاء فريق الزمالك فى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.







بداية مباراة الأهلي وبتروجيت



بدأ اللقاء بتبادل الكرة وسط الملعب وحاول توفيق محمد لاعب بتروجت تشكيل هجمة على دفاعات النادي الأهلي واتبع لاعبو الفريق البترولي أسلوب الضغط على نجوم القلعة الحمراء.وقاد أشرف بن شرقي هجمة منظمة نجحت دفاعات بتروجت في إبعادها عن منطقة الجزاء وشهدت الدقيقة الثامنة سقوط ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي إثر التحامه مع أحد لاعبي الفريق البترولي داخل منطقة الجزاء.أحرز حامد حمدان هدف فريق بتروجت الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة من ضربة رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء وفشل المغربي أشرف بن شرقي في السيطرة على إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء.ونجح عمر صلاح حارس بتروجت في إفشال إحدى هجمات الأهلي في الدقيقة 22 وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى بن شرقي داخل منطقة الجزاء.واحتسب حكم اللقاء محمود بسيوني ركلة حرة وأشهر البطاقة الصفراء ضد محمد على عكاشة بعد ارتكابه خطأ ضد محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 24 وجرت محاولات من جانب لاعبو الأهلي لإدراك التعادل.ونجحت دفاعات فريق بتروجت فى إبعاد كرة خطيرة لأشرف بن شرقي في الدقيقة 37 للتحول إلي ضربة ركنية وسدد تريزيجيه كرة قوية في الدقيقة 38 تمر إلي جوار مرمي عمر صلاح.وفي الدقيقة 40 أشهر محمود بسيوني حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد هادي رياض عقب ارتكابه خطأ ضد طاهر محمد طاهر وأنقذت العارضة هدفا محققا للنادي الأهلي عقب تسديد تريزيجيه كرة قوية داخل منطقة الجزاء.





الشوط الثاني



شهدت بداية هجومية في الشوط الثاني لفريق بتروجيت وسدد حامد حمدان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتمر إلي جوار مرمي محمد الشناوي ولجأ السيد عيد مدرب الفريق البترولي إلي إجراء تغييرات هجومية ودفع باللاعب الإيفوارى عبدالله دياتيه بدلا من مصطفي الجمل وخروج مصطفي البدري أيضا.



فيما دفع الدانماركي ييس توروب بالمهاجم جراديشارد بدلا من طاهر محمد طاهر لتفعيل النواحي الهجومية وأحرز فى الدقيقة 60 جرايشارد هدف التعادل من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء ويسددها برأسه تسكن شباك عمر صلاح حارس مرمي بتروجيت.



وتوالت الهجمات من جانب النادي الأهلي من أجل تعزيز النتيجة عبر تريزيجيه الذي سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافع بتروجيت ومرر المغربي أشرف بن شرقي كرة يمسكها عمر صلاح حارس مرمى الفريق البترولي.



وتصدى في الدقيقة 72 عمر صلاح حارس مرمي فريق بتروجيت لكرة ياسين مرعي من رأسية قوية ودفع توروب مدرب الأهلي باللاعب أحمد عبدالقادر ومحمد مجدى أفشة بدلا من تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي بالدقيقة 75 ودفع توروب باللاعب عمر كمال عبدالواحد بدلا من محمد شكري.



وأشهر فى الدقيقة 86 حكم اللقاء محمود بسيوني البطاقة الصفراء ضد عبدالله ديباتيه لاعب فريق بتروجيت عقب عرقلته محمد مجدى أفشة أمام منطقة الجزاء وأهدر جراديشارد فرصة خطيرة فى الدقيقة 87 بعدما سدد الكرة أعلي مرمى عمر صلاح حارس مرمى فريق بتروجيت.