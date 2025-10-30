توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن قرار الدنماركي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «توروب، أعطى لمسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل أشرف داري، في يناير المقبل».

وأضاف: «توروب، ليس في احتياج لخدمات أشرف داري، بسبب كثرة إصابات اللاعب منذ انضمامه للأهلي».

وتابع: «أشرف داري، لو رحل عن الأهلي في يناير، دون أن ينتقل لأي نادي سيكون النادي الأهلي مطالبًا بدفع 2مليون و150 ألف دولار، قيمة باقي عقده أي ما يعادل 100 مليون جنيه، المبالغ دي بتدفع في الهوا».