قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
المحكمة الإسرائيلية ترفض مجدداً طلب فريق نتنياهو تخفيف جدول محاكمته
لحماية الأطفال.. غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي بالقاهرة
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
مفيش بطولات.. ضياء السيد ينتقد أداء مدافعي الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت

يمنى عبد الظاهر

انتقد ضياء السيد، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، أداء مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب التعادل أمام بتروجت بنتيجة 1-1 في الدوري المصري الممتاز.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة cbc، إن أداء خط دفاع الأهلي كان كارثيًا، مؤكدًا أن الفريق لن يحقق أي بطولة في ظل استمرار الأخطاء الدفاعية المتكررة، وبقاء المدافعين وعدم ضم غيرهم، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله بتروجيت تكرر في مرمى الأهلي أكثر من مرة، وأن الحارس محمد الشناوي أخطأ في خروجه على الكرة.

مشكلة الأهلي مع الكرات الثابتة

وأضاف السيد أن الأهلي يعاني من مشكلة واضحة في التعامل مع الكرات الثابتة، متسائلًا عن سبب عدم مشاركة جراديشار منذ بداية اللقاء، موضحًا أنه كان من الأفضل الدفع به حتى في حال تراجع مستواه.

وأشار إلى أن مدافعي بتروجت تفوقوا على مهاجمي الأهلي في الكرات الهوائية، رغم سيطرة الفريق الأحمر على مجريات اللعب، موضحًا أن أليو ديانج قدم مباراة مميزة من حيث الاستحواذ والتمرير.

عودة إمام عاشور للأهلي

وتابع صياء السيد أن عودة إمام عاشور ستُحدث فارقًا كبيرًا في تشكيلة الأهلي، مؤكدًا أن محمد مجدي أفشة بحاجة إلى مراجعة نفسه بعد تراجع مستواه مؤخرًا، خاصة أنه لم يقدم الإضافة المنتظرة عند مشاركته.

وأكد ضياء على صعوبة المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي مشيرًا إلى أن الفريق المنافس يلعب كرة هجومية مفتوحة، وأن تعادل الأهلي أمام بتروجت يمنح بيراميدز دافعًا أكبر للمنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المدرب توروب قادر على النجاح في حال استعادة اللاعبين لمستواهم الطبيعي.

وأتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج للتعاقد 2 مدافعين أجانب في يناير، بجانب مهاجم أجنبي أيضًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مدافع في مصر يقدم أداء قوي سوى هادي رياض مدافع بتروجت.

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تؤكد على أهمية تفعيل حصة الريادة وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلاب

محافظة دمياط

محافظ دمياط يشارك بالجلسة الختامية لقمة مدن آسيا والمحيط الهادى بدبى

فصل الكهرباء للصيانة

اليوم.. فصل الكهرباء عن 13 قرية ومنطقة في كفر الشيخ

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

