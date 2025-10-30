الشمال القطري يفاوض أليو ديانج بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن نادي الشمال القطري بدأ مفاوضات جادة مع أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج وصلت إلى طريق مسدود، بعدما طلب اللاعب الحصول على مليون و850 ألف دولار سنويًا من أجل التجديد، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة النادي بسبب سقف الرواتب المحدد داخل الفريق.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ، المشرف على قطاع الكرة، قرر تجميد ملف التجديد مع ديانج لحين انتهاء انتخابات الأهلي المقبلة، في ظل تمسك اللاعب بمطالبه المالية ورغبة النادي في عدم الدخول في أي التزامات جديدة قبل استقرار الأوضاع الإدارية.