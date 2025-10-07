قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان
مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا في مسيرة ترشح العناني مديرا لـ يونسكو
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
الرئيس السيسي: سيظل علم الدكتور أحمد عمر هاشم باقياً وراسخاً على مر الزمان
الرئيس السيسي يؤكد حتمية إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر
الرئيس السيسي ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: رحلة زاخرة بالعطاء وعلْمُه سيظل باقياً وراسخاً
الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر
وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرط أليو ديانج لتجديد عقده مع الأهلي .. طلب ضعف راتبه

أليو ديانج نجم النادي الأهلي
أليو ديانج نجم النادي الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن مصير اللاعب أليو ديانج من تجديد عقده مع النادي الأهلي.


وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛"مصدر:أليو ديانج لا يمانع في التجديد للأهلي لكنه طلب الحصول على ضعف راتبه الذي يتقضاه حاليًا وهو ما تراه إدارة النادي أمر مبالغ فيه".

وأضاف :"سيكون هناك جلسة مع وكيل اللاعب قبل شهر يناير للاتفاق على التجديد أو رحيله في الانتقالات الشتوية للاستفادة من رحيله ماديا".


كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي قررت فتح ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل حسم مستقبله مع الفريق.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي سيعقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للتفاوض حول تمديد تعاقده، مشيرًا إلى أنه في حال مماطلة ديانج أو عدم التجاوب مع عرض التجديد، سيتم إخطاره رسميًا بالموافقة على رحيله في يناير المقبل حال وصول عرض مالي مناسب، لضمان استفادة النادي ماديًا قبل نهاية عقده.

الإعلامي أحمد حسن أليو ديانج الأهلي تجديد عقد اللاعب أليو ديانج ديانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يُجري مشاورات سياسية مع نظيره الهولندي

وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية تعلن تدمير 34 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد