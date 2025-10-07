شرط أليو ديانج لتجديد عقده مع الأهلي .. طلب ضعف راتبه

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن مصير اللاعب أليو ديانج من تجديد عقده مع النادي الأهلي.



وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛"مصدر:أليو ديانج لا يمانع في التجديد للأهلي لكنه طلب الحصول على ضعف راتبه الذي يتقضاه حاليًا وهو ما تراه إدارة النادي أمر مبالغ فيه".

وأضاف :"سيكون هناك جلسة مع وكيل اللاعب قبل شهر يناير للاتفاق على التجديد أو رحيله في الانتقالات الشتوية للاستفادة من رحيله ماديا".



كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي قررت فتح ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل حسم مستقبله مع الفريق.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي سيعقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للتفاوض حول تمديد تعاقده، مشيرًا إلى أنه في حال مماطلة ديانج أو عدم التجاوب مع عرض التجديد، سيتم إخطاره رسميًا بالموافقة على رحيله في يناير المقبل حال وصول عرض مالي مناسب، لضمان استفادة النادي ماديًا قبل نهاية عقده.