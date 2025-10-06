الأهلي يمنح ديانج مهلة للتجديد.. وعروض سعودية تترقب موقفه

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي قررت فتح ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل حسم مستقبله مع الفريق.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي سيعقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للتفاوض حول تمديد تعاقده، مشيرًا إلى أنه في حال مماطلة ديانج أو عدم التجاوب مع عرض التجديد، سيتم إخطاره رسميًا بالموافقة على رحيله في يناير المقبل حال وصول عرض مالي مناسب، لضمان استفادة النادي ماديًا قبل نهاية عقده.

وأكد أن ديانج يمتلك بالفعل عروضًا من أحد الأندية السعودية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضاته مع الأهلي بعد التوقف الدولي