هل يتولى لانجلير تدريب الأهلي لقطاع الناشئين ؟ ..شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة التصريحات من جانب مسؤولي الأهلي عن الخبير الهولندي أرت لانجلير، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، تضمنت الإشادة بإمكانياته الفنية الكبيرة والخبرات الواسعة التي امتلكها من عمله في عدة أندية كبيرة على رأسها إيندهوفن الهولندي.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: “تصريحات كتيرة إمبارح من جانب محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن لانجلير المشرف الفني على قطاع الناشئين، وكمان وليد سليمان اتكلم عن الراجل وإمكانياته، وهنا دماغي راحت لسؤال كده وهو: هل يتولى أرت لانجلير، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي، تدريب الفريق الأول الفترة المقبلة خلفا لعماد النحاس؟”.

وأضاف شوبير: "سألت في الأهلي وقالولي لأ قطعا، ولانجلير جاي مشرف على قطاع الناشئين فقط وليس له علاقة بالفريق الأول".