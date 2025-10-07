أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد مجدي "الحيوان"، المرشح لمنصب عضو مجلس إدارة الأهلي فى الانتخابات المقبلة، يقترب من الانسحاب.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛"انتخابات النادي الأهلي تقترب من التزكية بعد أنباء مؤكدة عن تنازل المرشح علي منصب العضوية احمد الحيوان عن الترشح".

قال أحمد مجدي الحيوان عضو الجمعية العمومية والمرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن، إن مسالة ترشحه في الانتخابات جاءت لخدمة الكيان وحبًا في النادي الذي نعشقه جميعًا، كي يظل فوق الجميع وبالجميع أعظم نادي في الكون.

وتابع "الحيوان" في تصريحات صحفية: أنا واحد من جماهير النادي الأهلي قبل أن أكون عضو جمعية عمومية ومرشح في الانتخابات، مؤكدًا أنه سيظل كذلك في حالة نجاحه في الانتخابات، كون الجماهير هي الدرع الحامي للكيان في الشدة قبل الفرح.

وأضاف أحمد الحيوان المرشح على منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن، النادي الأهلي ملك الجميع، والترشح ليس حكرًا على أحد، مشددًا على أن جميع المرشحين أخوة له وتجمعه بهم صداقة، وأن التنافس سيكون داخل صناديق الانتخاب فقط.