عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، رحيله عن قناة النادي الأهلي بعد انتهاء عقده بنهاية شهر أكتوبر الجاري.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «مع دخولي قناة الأهلي كنت سعيد جدًا، رغم اني مكنتش متوقع اني اشتغل في قناة الأهلي، لما بصيت لجمهور الأهلي حسيت إني رجعت حارس مرمى النادي الأهلي».

وأضاف: «وجدت روح جميلة داخل القناة، ولقيت استقبال رائع من جماهير الأهلي، كنت بجي القناة وأنا فرحان عايز اقدم كل جديد».

وتابع: «أنا همشي من قناة الأهلي وأنا بحمل كل الذكريات الجميلة مع كل جماهير الأهلي، سنة جميلة وعظيمة جدًا وسعيدة خصوصًا مع انتصارات الأهلي».

وواصل: «عقدي خلص بلا أي مشكلة ويشهد الله سبحانه وتعالى إني ماكنت هنا إلا مساند للجميع، عمري ما تسببت في قطع رزق بني آدم بالعكس أنا بحاول أساعد ناس رغم كل الاتهامات اللي بتشوفها والحاجات اللي بتحصل من الناس اللي ساعدتهم ووقفت جنبهم وساندتهم».



وأكمل: «سنة العمل في قناة الأهلي تساوي عندي 30 سنة من الخبرة والتجارب. أشكر كل الإعلاميين في القناة، وأعتذر لأي حد أخطأت في حقه».

وأتم أحمد شوبير، تصريحاته قائلا: «انتهت حكاية حارس الأهلي، لكنها لم تنتهِ قصة الأهلي».