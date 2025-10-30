أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن النادي الأهلي يواجه أزمة دفاعية حقيقية رغم تعاقده مع عدد كبير من الصفقات المميزة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأداء داخل الملعب لا يوازي قيمة الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر قناة «cbc»، إن الفريق الأحمر يعاني من خلل واضح في المنظومة الدفاعية، موضحًا أن «أصغر مشجع أهلاوي يرى أن هناك أزمة في الدفاع، ففي مواسم سابقة لم يستقبل الأهلي سوى عشرة أهداف طوال الموسم، بينما استقبل حتى الآن 13 هدفًا رغم أننا لم نكمل ثلث الدوري.

وأضاف أن الأهلي بحاجة إلى ظهير أيسر قوي، لافتًا إلى أن الفريق كان يعتمد في السابق على قوة أطرافه الهجومية، خاصة مع على معلول الذي كان يمثل أحد أهم مفاتيح اللعب.

وشدد أحمد حسن على أن أي فريق يسعى لحصد البطولات يجب أن يمتلك دفاعًا صلبًا وخط وسط متماسك، مؤكدًا أن «احتياجات الأهلـي واضحة وضوح الشمس، ومن الأفضل التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم الخط الخلفي في أسرع وقت.