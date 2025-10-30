اقتراب رحيل مصطفى العش عن الأهلي في يناير المقبل

بات مستقبل مدافع النادي الأهلي مصطفى العش على المحك، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب خلال الفترة الأخيرة، مما جعله يفكر جديًا في خوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.

العش خارج حسابات توروب

كشف الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه “ستاد المحور” أن المدافع الشاب لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ تولي توروب القيادة الفنية للأهلي، وهو ما أثار قلق اللاعب بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية على مركز قلب الدفاع داخل صفوف النادي.

وأضاف الغندور أن العش يشعر بأنه لا يحظى بالثقة الكافية من المدير الفني، مما دفعه إلى التفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة، بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم تتيح له استعادة مستواه والعودة إلى دائرة الضوء من جديد.

عروض مطروحة ورحيل محتمل

وبحسب التقارير، يدرس مصطفى العش عددًا من العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا من أندية الدوري الممتاز الراغبة في تدعيم صفوفها الدفاعية، على أن يتم حسم وجهته النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد الغندور أن إدارة النادي الأهلي لا تمانع في رحيل اللاعب حال وصول عرض مناسب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خصوصًا في ظل وفرة العناصر الدفاعية المتاحة حاليًا داخل الفريق.

مستقبل اللاعب على المحك

ويرى البعض داخل النادي أن خطوة رحيل العش قد تكون الأنسب في المرحلة الحالية، حيث يسعى اللاعب لاكتساب مزيد من الخبرات من خلال المشاركة المستمرة مع نادٍ آخر، قبل العودة مجددًا إلى الأهلي في حال تألقه.

وهكذا، يبدو أن يناير المقبل قد يشهد نهاية رحلة قصيرة للعش داخل القلعة الحمراء، ما لم تتغير رؤى الجهاز الفني تجاه مستقبله قريبًا



