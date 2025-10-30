قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
ترامب يرفع العقوبات عن ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة الموالي لروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اقتراب رحيل مصطفى العش عن الأهلي في يناير المقبل

مصطفى العش
مصطفى العش
رباب الهواري

بات مستقبل مدافع النادي الأهلي مصطفى العش على المحك، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب خلال الفترة الأخيرة، مما جعله يفكر جديًا في خوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير.

العش خارج حسابات توروب

كشف الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه “ستاد المحور” أن المدافع الشاب لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ تولي توروب القيادة الفنية للأهلي، وهو ما أثار قلق اللاعب بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية على مركز قلب الدفاع داخل صفوف النادي.

وأضاف الغندور أن العش يشعر بأنه لا يحظى بالثقة الكافية من المدير الفني، مما دفعه إلى التفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة، بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم تتيح له استعادة مستواه والعودة إلى دائرة الضوء من جديد.

عروض مطروحة ورحيل محتمل

وبحسب التقارير، يدرس مصطفى العش عددًا من العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا من أندية الدوري الممتاز الراغبة في تدعيم صفوفها الدفاعية، على أن يتم حسم وجهته النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد الغندور أن إدارة النادي الأهلي لا تمانع في رحيل اللاعب حال وصول عرض مناسب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خصوصًا في ظل وفرة العناصر الدفاعية المتاحة حاليًا داخل الفريق.

مستقبل اللاعب على المحك

ويرى البعض داخل النادي أن خطوة رحيل العش قد تكون الأنسب في المرحلة الحالية، حيث يسعى اللاعب لاكتساب مزيد من الخبرات من خلال المشاركة المستمرة مع نادٍ آخر، قبل العودة مجددًا إلى الأهلي في حال تألقه.

وهكذا، يبدو أن يناير المقبل قد يشهد نهاية رحلة قصيرة للعش داخل القلعة الحمراء، ما لم تتغير رؤى الجهاز الفني تجاه مستقبله قريبًا


 

مصطفي العش الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد