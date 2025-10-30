شبانة: محمد شكري سيكون ظهير أيسر منتخب مصر في كأس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد شكري، ظهير أيسر النادي الأهلي، يسير بخطى ثابتة نحو حجز مكانه في قائمة منتخب مصر خلال كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانيات فنية مميزة تؤهله ليكون أحد أبرز عناصر الجبهة اليسرى في المنتخب.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc"، إن محمد شكري يتمتع بلمسة فنية عالية وقدم أداءً جيدًا رغم عودته مؤخرًا من الإصابة، موضحًا أن مشاركته المستمرة خلال الشهرين المقبلين ستنعكس بشكل إيجابي على مستواه الفني والبدني.

وأضاف شبانة: "محمد شكري سيكون ضمن اختيارات منتخب مصر في كأس العالم، بجانب محمد حمدي وأحمد فتوح، لما يملكه من قدرات تجعله منافسًا قويًا في مركز الظهير الأيسر".