قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طولان يكشف: أشرف صبحي أكد دعم وزارة الرياضة لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب

حلمي طولان
حلمي طولان
باسنتي ناجي

كشف الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وقال حلمي طولان في تصيحات إذاعية لـ الكورة مع فايق:"أشكر وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي تواصل معي وأخبرني أن هناك اهتمام بمنتخب مصر المشارك في كأس العرب وسيتم فتح ملاعب ستاد القاهرة".

طه عزت يرد على حلمي طولان: لم نتلق أي خطة استعداد لمنتخب كأس العرب

وكان قد ردّ طه عزت، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، على تصريحات الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، بشأن ما وصفه بعدم اهتمام الرابطة باستعدادات المنتخب لبطولة كأس العرب المقبلة.

وكان حلمي طولان قد وجّه انتقادات لاذعة خلال تصريحات إعلامية مساء الإثنين، مؤكدًا أنه لم يجد تعاونًا كافيًا من رابطة الأندية فيما يخص ترتيبات معسكر المنتخب وخطة الإعداد للبطولة، مشيرًا إلى أنه "لن يقبل الإهانة" وأن منتخب مصر "يُعامل بدون احترام".

وخلال مداخلة عبر قناة النهار في برنامج أوضة اللبس، علّق طه عزت على تلك التصريحات قائلًا:"لا أعلم من الذي استلم خطة استعدادات المنتخب من الكابتن حلمي طولان، وإن كان قد فعل ذلك فعلًا، لكن حتى الآن لم تصلني أي تفاصيل رسمية من الجهاز الفني حول خطة الإعداد."

وأضاف رئيس لجنة المسابقات:"هدفنا في الرابطة هو تنظيم دوري منتظم يراعي مصلحة جميع المنتخبات الوطنية، خاصة أن الموسم يجب أن ينتهي قبل منتصف مايو المقبل استعدادًا لكأس العالم."

وأوضح عزت أن عملية تأجيل المباريات تخضع لحسابات دقيقة للغاية، قائلًا:"أي تعديل في جدول الدوري يتم وفقًا للمشاركات الخارجية للأندية والأجندة الدولية، ونحن نلتزم تمامًا بالمعايير المحددة لضمان العدالة بين الأندية."

كما شدد على أن تحديد المشاركات الخارجية للأندية يجب أن يتم مبكرًا قبل وضع جدول الدوري، لتجنب أي ارتباك في المواعيد، مؤكدًا أن الرابطة حريصة على دعم المنتخبات كافة، بما فيها منتخب مصر الثاني.

يُذكر أن منتخب مصر الثاني سيشارك في بطولة كأس العرب المقررة في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

حلمي طولان الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

زيت بذور اليقطين

يعالج البروستاتا والمثانة.. فوائد خارقة لزيت مهمل

الروماتويد

يدمر المفاصل ويسد الشهية.. اعرف أسباب الروماتويد

شحم البقر

شحم البقر كلمة السر للجمال والشباب .. تفاصيل

بالصور

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد