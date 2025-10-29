دي بروين يتعرض لانتكاسة قوية ويغيب عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل

كشفت تقارير صحفية عن غياب النجم البلجيكي كيفن دي بروين لفترة طويلة، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه نابولي الايطالي .

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن دي بروين سيبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، عقب إصابته بتمزق حاد من الدرجة العالية في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وكان اللاعب قد اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 37 من المباراة التي انتهت بفوز فريقه نابولي على البارتينوبي بنتيجة 3-1 يوم السبت الماضي، وذلك بعد تسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن الإصابة الجديدة طالت نفس العضلة التي خضع فيها دي بروين لجراحة في أغسطس 2023، والتي تسببت حينها في غيابه عن الملاعب لمدة خمسة أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن دي بروين، البالغ من العمر 34 عامًا، عاد إلى بلجيكا حيث سيخضع لعملية جراحية جديدة غدًا في مدينة أنتويرب، قبل أن يبدأ مباشرة مرحلة التأهيل.

كما أوضحت الصحيفة أن اللاعب فضّل الخضوع للجراحة بدلًا من اتباع العلاج التحفظي، على أمل التعافي والعودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم، والمشاركة مع منتخب بلجيكا في كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة.

يُذكر أن نابولي تصدّر جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا بعد فوزه على ليتشي (1-0) مساء الثلاثاء، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة من 9 مباريات