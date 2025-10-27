استياء في إنتر ميلان مستاء من تصريحات أنطونيو كونتي بعد الهزيمة أمام نابولي

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم /الاثنين/ أن نادي إنتر ميلان لا يزال مستاءً من تصريحات أنطونيو كونتي عقب فوز نابولي 3-1 يوم السبت على ملعب مارادونا.



وبينما لا يقلق النادي بشأن الخلاف الذي وقع على أرض الملعب بين لاوتارو مارتينيز وكونتي، أفادت مصادر بأنهم انزعجوا من انتقادات مدرب نابولي تجاه إدارة إنتر بعد المباراة.



وقد شكك كونتي في قرار إنتر بإرسال الرئيس بيبي ماروتا للحديث إلى وسائل الإعلام حول ركلة جزاء احتُسبت لنابولي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور يجب أن تُعالج من قبل الأشخاص المشاركين مباشرة في المباراة.



كما أزعج النادي تصريح كونتي بأن الفريق "كان بإمكانه الفوز بالمزيد خلال الأربع سنوات الماضية" ووصفه لإنتر بأنه "أفضل فريق" في الدوري الإيطالي، وهي تصريحات اعتبرها النادي غير ضرورية واستفزازية.

