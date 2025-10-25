التشكيل الرسمي لقمة نابولي والإنتر في الدوري الإيطالي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي نابولي وإنتر ميلان التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في السابعة من مساء اليوم السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

تعد المباراة واحدة من أبرز قمم الجولة في الكالتشيو، حيث يسعى إنتر ميلان لمواصلة مطاردته على الصدارة، فيما يأمل نابولي في استعادة توازنه وتحقيق فوز ثمين أمام جماهيره.

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: أكانجي، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم: بوني، لاوتارو مارتينيز

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو، بونجيورنو، جيسوس، سبينازولا

خط الوسط: أجويسا، جيلمور، دي بورين

خط الهجوم: بوليتانو، نيرس، ماكتونيناي