15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
رياضة

التشكيل الرسمي لقمة نابولي والإنتر في الدوري الإيطالي

إسلام مقلد

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي نابولي وإنتر ميلان التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في السابعة من مساء اليوم السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

تعد المباراة واحدة من أبرز قمم الجولة في الكالتشيو، حيث يسعى إنتر ميلان لمواصلة مطاردته على الصدارة، فيما يأمل نابولي في استعادة توازنه وتحقيق فوز ثمين أمام جماهيره.

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: أكانجي، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم: بوني، لاوتارو مارتينيز

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو، بونجيورنو، جيسوس، سبينازولا

خط الوسط: أجويسا، جيلمور، دي بورين

خط الهجوم: بوليتانو، نيرس، ماكتونيناي

