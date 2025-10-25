نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بالفوز على إنتر ميلان بثلاثية

حقق فريق نابولي الفوز على فريق انتر ميلان بنتيجة 3-1في المباراة التي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

أحرز هدف نابولي الأول دي بروين في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وأصيب دي بروين بشد في العضلة الخلفية وخرج متأثرا بإصابته.

أحرز هدف نابولي الثاني سكوت ماكتومناي في الدقيقة 54،وأضاف أندريه أنجيسا الهدف الثالث في الدقيقة 66.

بينما أحرز هاكان تشالهان هدف انتر ميلان في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة تصدر نابولي المركز الاول بالدوري الايطالي برصيد 18 نقطة متفوقا على فريق ميلان بنقطة واحدة.

بينما يحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وجاء التشكيل الرسمي للفريقين على النحو التالي:

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: أكانجي، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم: بوني، لاوتارو مارتينيز

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو، بونجيورنو، جيسوس، سبينازولا

خط الوسط: أجويسا، جيلمور، دي بروين

خط الهجوم: بوليتانو، نيرس، ماكتوميناي

القمة الإيطالية المرتقبة هذا الموسم تحمل طابعًا خاصًا، إذ يدخلها الفريقان بطموحات كبيرة وسط منافسة شرسة على المراكز الأولى، في ظل تقارب النقاط والمستويات بين كبار الكالتشيو خلال الأسابيع الأخيرة، ما يجعل النصف الثاني من اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات.