ليلتكم مهببة.. هشام ماجد يعلق على زواج ياسمين وعربي

تصدر الفنان مصطفى غريب والفنانة أسماء جلال، مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد مشاهدهما معًا كزوجين فى فيلم «فيها إيه يعني؟».

وتفاعل الفنان مصطفى غريب مع تعليقات الجمهور، ونشر صورته فى الفيلم مع أسماء جلال عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»، وعلق: «شقطت منك حبيبتك يا عم»، في إشارة إلى الفنان هشام ماجد.

ورد الفنان هشام ماجد إلى نشر صورتهما عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: ليلتكم مهببة إنتوا الاتنين.

فيلم فيها إيه يعني

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أى وقت، وأنه لا توجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم «فيها إيه يعنى» من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وإنتاج أحمد الجناينى، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازى، إخراج عمر رشدى حامد.





