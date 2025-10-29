عيد عبد الملك: زيزو لم يقدم 70% من مستواه المعهود مع الأهلي

تحدث أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، عن أداء النادي الأهلي وفرصه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله قادرًا على المنافسة في جميع البطولات.

وقال عيد خلال ظهوره في برنامج «نمبر وان» على قناة «CBC»:«الأهلي يمتلك ثلاث فرق جاهزة للمنافسة في كل البطولات، وثلاثة لاعبين مميزين في كل مركز، وعلى الورق الفريق قادر على حسم أي مباراة، لكن على أرض الواقع لا يظهر هذا التفوق بالشكل المطلوب»، لافتًا إلى أن الفريق يضم كوكبة من النجوم القادرين على صنع الفارق.

وأضاف:«أرقام زيزو مع الأهلي جيدة حتى الآن، لكنه لم يقدم مستواه المعهود منذ الموسم الماضي، ولم يظهر بنفس الأداء الذي قدمه في موسم 2023. إذا قدم زيزو 70% فقط من مستواه السابق، فسيكون من أفضل لاعبي الأهلي ومنتخب مصر».

وتابع نجم الزمالك السابق:«رحيل أليو ديانج خسارة فنية كبيرة، فهو لاعب مميز، لكن الأهلي يملك بدائل قوية مثل مروان عطية ومحمد علي بن رمضان، والأخير لاعب مؤثر وسيكون إضافة مهمة للفريق».

واختتم حديثه قائلًا:«بن شرقي بعيد تمامًا عن مستواه المعهود، ولم يحصل على نفس الحرية التي كان يتمتع بها في الزمالك، وربما يكون ذلك بسبب القيود الدفاعية المفروضة عليه».