قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عيد عبد الملك: زيزو لم يقدم 70% من مستواه المعهود مع الأهلي

زيزو
زيزو
منار نور

تحدث أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، عن أداء النادي الأهلي وفرصه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله قادرًا على المنافسة في جميع البطولات.

وقال عيد خلال ظهوره في برنامج «نمبر وان» على قناة «CBC»:«الأهلي يمتلك ثلاث فرق جاهزة للمنافسة في كل البطولات، وثلاثة لاعبين مميزين في كل مركز، وعلى الورق الفريق قادر على حسم أي مباراة، لكن على أرض الواقع لا يظهر هذا التفوق بالشكل المطلوب»، لافتًا إلى أن الفريق يضم كوكبة من النجوم القادرين على صنع الفارق.

وأضاف:«أرقام زيزو مع الأهلي جيدة حتى الآن، لكنه لم يقدم مستواه المعهود منذ الموسم الماضي، ولم يظهر بنفس الأداء الذي قدمه في موسم 2023. إذا قدم زيزو 70% فقط من مستواه السابق، فسيكون من أفضل لاعبي الأهلي ومنتخب مصر».

وتابع نجم الزمالك السابق:«رحيل أليو ديانج خسارة فنية كبيرة، فهو لاعب مميز، لكن الأهلي يملك بدائل قوية مثل مروان عطية ومحمد علي بن رمضان، والأخير لاعب مؤثر وسيكون إضافة مهمة للفريق».

واختتم حديثه قائلًا:«بن شرقي بعيد تمامًا عن مستواه المعهود، ولم يحصل على نفس الحرية التي كان يتمتع بها في الزمالك، وربما يكون ذلك بسبب القيود الدفاعية المفروضة عليه».

زيزو الاهلي الزمالك احمد عيد عبد الملك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

محمد عبد العاطى

1500 دولار شهريًا.. اعترافات مثيرة لليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

رئيس معهد التخطيط: المتحف الكبير تأكيد لقوة مصر الناعمة ومكانتها الحضارية

ميليسا

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد