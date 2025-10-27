قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
تفاصيل مران الأهلي استعدادا لبتروجيت .. صور
سفير مصر بباريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة مفصلية بتاريخ التراث الإنساني
الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن
تشكيل منتخب مصر تحت 17 سنة أمام قطر وديًا

منتخب مصر
حمزة شعيب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد  "الكاس" عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نظيره القطري في إطار تحضيرات الطرفين لبداية مشوارهما في نهائيات كأس العالم للناشئين التي تنطلق في الثالث  من نوفمبر المقبل وتستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر.


وجاء التشكيل على النحو التالي:
عمرو عادل  - حمزة الدجوي  - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت -  محمد حمد - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.
الجدير بالذكر لن منتخب مصر  يخوض الدور الأول للبطولة في المجموعة الخامسة ويبدأ مشواره أمام منتخب تاهيتي في الرابع من نوفمبر ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا في الجولتين الثانية والثالثة في السابع والعاشر من الشهر ذاته بينما يلعب 'العنابي' في المجموعة الأولى مع الثلاثي إيطاليا وبوليفيا وجنوب أفريقيا.

