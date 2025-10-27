قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
رياضة

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لبتروجيت .. صور

مران الاهلي
مران الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة بتروجيت المقرر لها مساء الاربعاء في مسابقة الدوري .

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق غداً الثلاثاء استعداداً لمواجهة بتروجيت، وبعيداً عن هذا الشان، ارسلت إدارة الأهلي أمس إحتجاجاً رسميا للإتحاد الأفريقي لكرة القدم علي قرار طرد لاعبه السلوفيني جينيك جارديشار في مواجهة ايجل نوار.

وقال الأهلي أنه ارسل تظلما رسميا للكاف من قرارات الحكم السنغالي «عيسى سي» الذي أدار مباراة الفريق مع ايجل نوار التي أقيمت باستاد القاهرة ،وأضاف:" جاء في التظلم الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق «نيتس جراديشار». وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام، . وأداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد".

وأوضح ان الأهلي طلب في تظلمه «المدعوم بالفيديو» عدم إيقاف اللاعب «جراديشار»؛ لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع. عملًا بمبدأ العدالة وحرصًا على نجاح المسابقات الإفريقية.

فيما حرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني علي الاشادة لاعبيه وقدرتهم علي تحقيق الفوز رغم اللعب منقوصا لمدة 75 دقيقة ، وقال توروب:" من البداية كان هدفنا التأهل إلى الدور القادم، وقد حققناه بعد أن استفدنا من نتيجة مباراة الذهاب.. خضنا أكثر من ٧٥ دقيقة بـ١٠ لاعبين، ونجحنا في التعامل مع الأمر الواقع ونظمنا أنفسنا دفاعيًّا بشكل مميز.. أشكر اللاعبين على الأداء رغم صعوبة اللقاء، وعمر كمال عبد الواحد الذي نجح في استغلال فرصة الهدف بشكل مثالي".

وأضاف:"الأداء كان جيدًا رغم النقص العددي، والفريق تحكم في رتم اللقاء رغم التغييرات في التشكيل، لمنح الفرصة للجميع والحصول على الراحة للبعض الآخر، وهو ما يثبت أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة في قائمته".

النادي الأهلي كرة قدم تدريبات الاهخلي بطولة الدوري

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصلاة

لماذا قال النبي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟.. أستاذ بـ الأزهر يجيب

البحوث الإسلامية يناقش تطوير استراتيجية الإيفاد الخارجي

البحوث الإسلامية يناقش تطوير استراتيجية الإيفاد الخارجي وتعزيز الدور الدعوي للأزهر

فضل الأذكار

هل يشترط الطهارة عند ترديد الأذكار وما ثوابها حال عدم الوضوء

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

