تفاصيل مران الأهلي استعدادا لبتروجيت .. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة بتروجيت المقرر لها مساء الاربعاء في مسابقة الدوري .

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق غداً الثلاثاء استعداداً لمواجهة بتروجيت، وبعيداً عن هذا الشان، ارسلت إدارة الأهلي أمس إحتجاجاً رسميا للإتحاد الأفريقي لكرة القدم علي قرار طرد لاعبه السلوفيني جينيك جارديشار في مواجهة ايجل نوار.

وقال الأهلي أنه ارسل تظلما رسميا للكاف من قرارات الحكم السنغالي «عيسى سي» الذي أدار مباراة الفريق مع ايجل نوار التي أقيمت باستاد القاهرة ،وأضاف:" جاء في التظلم الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق «نيتس جراديشار». وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام، . وأداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد".

وأوضح ان الأهلي طلب في تظلمه «المدعوم بالفيديو» عدم إيقاف اللاعب «جراديشار»؛ لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع. عملًا بمبدأ العدالة وحرصًا على نجاح المسابقات الإفريقية.

فيما حرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني علي الاشادة لاعبيه وقدرتهم علي تحقيق الفوز رغم اللعب منقوصا لمدة 75 دقيقة ، وقال توروب:" من البداية كان هدفنا التأهل إلى الدور القادم، وقد حققناه بعد أن استفدنا من نتيجة مباراة الذهاب.. خضنا أكثر من ٧٥ دقيقة بـ١٠ لاعبين، ونجحنا في التعامل مع الأمر الواقع ونظمنا أنفسنا دفاعيًّا بشكل مميز.. أشكر اللاعبين على الأداء رغم صعوبة اللقاء، وعمر كمال عبد الواحد الذي نجح في استغلال فرصة الهدف بشكل مثالي".

وأضاف:"الأداء كان جيدًا رغم النقص العددي، والفريق تحكم في رتم اللقاء رغم التغييرات في التشكيل، لمنح الفرصة للجميع والحصول على الراحة للبعض الآخر، وهو ما يثبت أن الأهلي يمتلك عناصر مميزة في قائمته".