أحمد صبحي: برادلي طلب ضمي لمنتخب مصر.. وحسام غالي وقف بجانبي

أشاد أحمد صبحي، لاعب المنتخب الأولمبي السابق، بنادي المقاولون العرب مؤكدًا أنه من الأندية المميزة في التعامل مع لاعبيها داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن فترة لعبه هناك كانت من أهم محطات مسيرته الكروية.

وقال صبحي، خلال لقائه ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن المدرب الأمريكي بوب برادلي تحدث عنه من أجل ضمه إلى صفوف منتخب مصر الأول، معربًا عن فخره بهذا التقدير، كما وجّه الشكر إلى الكابتن حسام غالي الذي دعمه كثيرًا خلال فترة تواجده مع فريق الجونة.

وأضاف صبحي أن الكابتن مصطفى يونس اعتذر عن تدريب منتخب مصر للشباب بسبب ارتباطه ببرنامج تلفزيوني، مشيرًا إلى أن لاعبي الدوري المصري حاليًا يركزون على الأمور المادية أكثر من الفنية، وهو ما أثر على جودة الأداء داخل الملاعب في السنوات الأخيرة.