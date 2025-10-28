إقالة مدرب منتخب مصر لـ السيدات بعد توديع تصفيات إفريقيا

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الشكر للمدير الفني لـ منتخب مصر لـ الكرة النسائية أحمد رمضان بعد الخسارة من غانا اليوم في لقاء الإياب برباعية نظيفة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.







وتلقي منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان الهزيمة ف مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة وفشل في التأهل لبطولة كأس الأمم الافريقية 2026.







مشوار منتخب مصر للسيدات بتصفيات أمم أفريقيامنتخب مصر تخطى المرحلة الأولى للتصفيات على حساب نظيره الرواندي بفوزه (1 – 0) ذهابا في كيجالي ثم تعادله (2 – 2) إيابا بالإسماعيلية أما المنتخب الغاني فقد تأهل مباشرة للمرحلة الثانية.





كان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبة لخوض لقائي غانا بينهن 5 محترفات في إنجلترا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة، بجانب حارسة المرمى حبيبة صبري والمهاجمة حبيبة عصام المرشحتان لجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة في أفريقيا لهذا العام.