منتخب السيدات لكرة القدم يواجه غانا في إياب تصفيات أمم إفريقيا

يخوض اليوم "الثلاثاء" منتخب مصر لكرة القدم السيدات بقيادة أحمد رمضان مباراة صعبة أمام منتخب غانا في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالعاصمة الغانية أكرا.

وتلقي منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، بقيادة أحمد رمضان، أمام غانا هزيمة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين الخميس الماضى، فى ذهاب الدور الأخير والحاسم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي تحدد المتأهل إلى النهائيات القارية.

ويقام لقاء الإياب على ملعب أكرا الرياضي عصر اليوم، الثلاثاء، علماً بأن نظام التصفيات يقضي بتأهل 11 منتخباً للنهائيات بالإضافة لمنتخب المغرب (حامل اللقب) الذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وضم تشكيل منتخب مصر الأساسي كلاً من: فرح سمير، ياسمين عبد العزيز، نورا خالد، مروة توفيق، نور عبد الواحد، أميرة محمد، شروق السيد، نادية رمضان، مهيرة علي، نادية صوان، وحبيبة عصام.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: ناديـن غـازي، جوي عمـاد، منه عـزت، حبيبة صـبري، ثريا أشرف، بسنت عبد العزيز، ونور نهاد.