قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ودع تصفيات أمم إفريقيا | منتخب مصر للسيدات يخسر أمام غانا برباعية

مباراة مصر وغانا للسيدات
مباراة مصر وغانا للسيدات
يسري غازي

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان أمام غانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الإياب التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار الدور الأخير والحاسم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.
 


وودع منتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الإخفاق في التأهل للبطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه.
 

منتخب مصر للسيدات يخسر لقاء الذهاب أمام غانا 


وخسر منتخب مصر لكرة السيدات بقيادة أحمد رمضان لقاء الذهاب ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا في القاهرة بثلاثية دون رد الأسبوع الماضي.
 


ويقضى نظام التصفيات بتأهل 11 منتخباً للنهائيات بالإضافة لمنتخب المغرب (حامل اللقب) والذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.
 


منتخب مصر الذي يقوده أحمد رمضان تخطى المرحلة الأولى للتصفيات على حساب نظيره الرواندي بفوزه (1 – 0) ذهاباً في كيجالي ثم تعادله (2 – 2) إياباً بالإسماعيلية أما المنتخب الغاني فقد تأهل مباشرة للمرحلة الثانية.
 


كان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبة لخوض لقائي غانا بينهن 5 محترفات في أندية إنجلترا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة بجانب حارسة المرمى حبيبة صبري والمهاجمة حبيبة عصام المرشحتان لجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة في أفريقيا لهذا العام.

منتخب مصر منتخب السيدات منتخب غانا للسيدات تصفيات أمم إفريقيا أحمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الذهب الصيني

الذهب الصيني الجديد يثير جدلا واسعا بعد الإعلان عنه.. ما القصة؟

كائنات فضائية

آلاف الأجسام الفضائية ترصد التجارب النووية على الأرض.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول رغم تراجع مستواه.. ما هو؟

بالصور

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد