ودع تصفيات أمم إفريقيا | منتخب مصر للسيدات يخسر أمام غانا برباعية

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان أمام غانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الإياب التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار الدور الأخير والحاسم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.





وودع منتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الإخفاق في التأهل للبطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه.



منتخب مصر للسيدات يخسر لقاء الذهاب أمام غانا



وخسر منتخب مصر لكرة السيدات بقيادة أحمد رمضان لقاء الذهاب ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا في القاهرة بثلاثية دون رد الأسبوع الماضي.





ويقضى نظام التصفيات بتأهل 11 منتخباً للنهائيات بالإضافة لمنتخب المغرب (حامل اللقب) والذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.





منتخب مصر الذي يقوده أحمد رمضان تخطى المرحلة الأولى للتصفيات على حساب نظيره الرواندي بفوزه (1 – 0) ذهاباً في كيجالي ثم تعادله (2 – 2) إياباً بالإسماعيلية أما المنتخب الغاني فقد تأهل مباشرة للمرحلة الثانية.





كان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبة لخوض لقائي غانا بينهن 5 محترفات في أندية إنجلترا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة بجانب حارسة المرمى حبيبة صبري والمهاجمة حبيبة عصام المرشحتان لجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة في أفريقيا لهذا العام.