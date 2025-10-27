قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورا حيويا ورئيسيا في إيصال المساعدات لـ غزة
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا

حسن العمدة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد  "الكاس" عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نظيره القطري في إطار تحضيرات الطرفين لبداية مشوارهما في نهائيات كأس العالم للناشئين التي تنطلق في الثالث  من نوفمبر المقبل وتستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
عمرو عادل  - حمزة الدجوي  - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت -  محمد حمد - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.
الجدير بالذكر لن منتخب مصر  يخوض الدور الأول للبطولة في المجموعة الخامسة ويبدأ مشواره أمام منتخب تاهيتي في الرابع من نوفمبر ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا في الجولتين الثانية والثالثة في السابع والعاشر من الشهر ذاته بينما يلعب 'العنابي' في المجموعة الأولى مع الثلاثي إيطاليا وبوليفيا وجنوب أفريقيا.

