تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد "الكاس" عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نظيره القطري في إطار تحضيرات الطرفين لبداية مشوارهما في نهائيات كأس العالم للناشئين التي تنطلق في الثالث من نوفمبر المقبل وتستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

عمرو عادل - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.

الجدير بالذكر لن منتخب مصر يخوض الدور الأول للبطولة في المجموعة الخامسة ويبدأ مشواره أمام منتخب تاهيتي في الرابع من نوفمبر ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا في الجولتين الثانية والثالثة في السابع والعاشر من الشهر ذاته بينما يلعب 'العنابي' في المجموعة الأولى مع الثلاثي إيطاليا وبوليفيا وجنوب أفريقيا.