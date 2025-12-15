قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

"جسمك ملكك.. حافظ عليه" ندوة تثقيفية بإعلام الخارجة في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "جسمك ملكك.. حافظ عليه" حاضر فيها الدكتور منتصر صلاح فتحي، أستاذ علم النفس بكلية الآداب وخالد جمعة مدير مكتب الطفولة والأمومة بالوادي الجديد، وغادة بصيط محمد أخصائي إعلام بمجمع إعلام الوادي، وإشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مجمع إعلام الوادى الجديد.

يأتي هذا في إطار الحملة الإعلامية التي يطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة قضية التحرش (لطفولة آمنة.. حمايتهم واجبنا) وذلك برعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناءً على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وبإشراف حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد..
بحضور السيد مجدى محمود مدير عام إدارة الخارجة التعليمية تحدث خالد فى بداية الندوة عن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وأنواع القضايا المختلفة التى يتم الابلاغ عنها وهو خط مجانى يتمتع بسرية تامة

كما شرح دور مكتب الطفولة والأمومة فى حماية الطفل من أى اعتداء أو أذى يتعرض له سواء فى المنزل أو المدرسة كما أن لها دور هام فى التوعية بكافة المخاطر التى يتعرض لها ومن أهم هذه المخاطر التحرش والابتزاز الالكترونى وأوضح كيفية التعامل مع هذه المخاطر ومواجهتها

ومن جانبه تناول الدكتور منتصر أسباب التحرش وأهمها التربية السلبية فى المنزل وعدم الحوار بين الأبناء والاباء أو عدم الرد على استفساراتهم هذا بالإضافة إلى الأفلام والدراما التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكذلك البعد عن القيم والمبادئ الدينية وعن كيفية مواجهة هذه الظاهرة لابد من وجود القدوة الحسنة من الأب والأم والحوار البناء داخل الأسرة ومناقشة أى سؤال يطرحه الطفل بشكل علمى مبسط واتباع اسلوب العقاب الايجابى لطمأنة الطفل حتى لا يخشى الطفل من مصارحة الأم والأب بأى شئ يتعرض له الطفل.

وأكد على ضرورة توعية الطفل بأن تكون هناك مسافة آمنة بينه وبين أى شخص وهى متر ونصف والتأكيد على أن الطفل هو الطرف الأقوى فى هذه القضية ونوه سيادته على وجود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تابعة لجامعة الوادى الجديد للتعامل مع أى مشكلات تتعرض لها أى أنثى فى كافة المراحل العمرية المختلفة.

وتحدث السيد مجدي محمد محمود مدير عام إدارة الخارجة التعليمية عن أهمية الاستفادة من الأنشطة التربوية التي تتم بالتعاون مع المؤسسات الأخرى في المجتمع ومنها الندوات واللقاءات التوعوية وما يتخللها من فقرات يقدمها الزملاء الطلاب والطالبات بشكل مبسط.

كما أكد على دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي في الاستجابة لشكوى التلاميذ والطلاب بالمدارس.

وتخللت الندوة فقرات شعرية واسكتش قدمها طلاب المدارس المختلفة (مدرسة الشهيد سمير محمد اسماعيل ومدرسة الوادى بنات ومدرسة الخارجة الفنية  بنات) بعنوان لا تلمسنى ومشاركة متميزة من مدرسة أنور البارودي والعبور ومدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

