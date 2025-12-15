محافظ الأقصر يتفقد المجزر النصف آلي بالحبيل استعدادًا لافتتاحه خلال الاحتفالات بعيد الأقصر القومي

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية المقرر افتتاحها خلال احتفالات عيد الأقصر القومي، قام عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بتفقد المجزر النصف آلي بمنطقة الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، وعبد الخالق حسين مدني رئيس مركز ومدينة البياضية، وطارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري، ومارى روحى مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة، وإلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، وهدية ثابت مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وهاني طايع، وجبريل حسان، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة للمجزر.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر غرف المجزر وتجهيزات الجلود ومناطق تجميع الأحشاء، ووجّه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ودهان واجهات أحد المباني، والانتهاء من شبكات الصرف الصحي.

كما توجه محافظ الأقصر لتفقد قطعة الأرض المخصصة بمنطقة صحراء الحبيل لإقامة شادر الخضروات الجديد، موجّهًا بإنشاء جراج كبير لخدمة المترددين وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.