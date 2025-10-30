أشرف نصار: لا مكافآت استثنائية للاعبي البنك الأهلي أمام الزمالك

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك في إطار منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، تُعد مواجهة قوية وصعبة، إلا أن إدارة النادي تتعامل معها كأي مباراة في جدول المسابقة دون أي إجراءات استثنائية.

لا مكافآت خاصة قبل مواجهة الزمالك

وأوضح نصار في تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور”، أن إدارة النادي لم تقرر رصد مكافآت مالية خاصة للاعبين في حالة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، مشددًا على أن سياسة البنك الأهلي تقوم على مبدأ العدالة وتطبيق اللوائح دون تفرقة بين مباراة وأخرى.

وأضاف أن الفريق لديه نظام مكافآت محدد في اللائحة الداخلية، يتم تطبيقه على جميع المباريات التي يحقق فيها اللاعبون نتائج إيجابية، سواء أمام فرق القمة أو أي منافس آخر في البطولة.

التركيز على الأداء والانضباط الفني

وأشار رئيس النادي إلى أن الجهاز الفني بقيادة القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو يركز حاليًا على إعداد اللاعبين نفسيًا وفنيًا لتقديم أداء قوي أمام الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتحسين موقعه في جدول الدوري وتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط.

وشدد نصار على أن الإدارة تدعم الجهاز الفني واللاعبين بشكل مستمر، لكن دون اللجوء إلى الحوافز الاستثنائية، لأن الهدف الأساسي هو خلق دافع داخلي لدى اللاعبين قائم على روح المنافسة والالتزام بالمنظومة.

ختامًا: الثقة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية

واختتم نصار تصريحاته مؤكدًا أن ثقته في لاعبي البنك الأهلي كبيرة، وأنهم يمتلكون القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك إذا التزموا بالتعليمات الفنية وبذلوا أقصى جهد داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق سيواصل العمل بروح جماعية بعيدًا عن أي مغريات أو ضغوط خارجية.



