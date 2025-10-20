أشرف نصار: الأهلي لم يتفاوض معنا لضم عمرو الجزار واللاعب لن يرحل

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، ان الأهلي لم يتفاوض معنا لضم عمرو الجزار مدافع الفريق وكل ما تردد عار تماما من الصحة.

وقال نصار في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي لم يتفاوض معنا لضم عمرو الجزار واللاعب لن يرحل عن الفريق.

واضاف: عمرو الجزار لن يرحل عن صفوف الفريق، ومتمسكين به، وكل ما تردد عن وجود مفاوضات من الأهلي غير صحيح.

وتابع: طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي من اكثر المدربين المحترمين وما قاله احمد ياسر عنه غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأردف: طارق مصطفى حقق نجاحات مع فريق البنك الأهلي، وقاد الفريق للوصول في المربع الذهبي، وهو من الشخصيات المحترمة التي شرفنا بتواجده معنا.