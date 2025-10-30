لجنة التخطيط بالأهلي ترفض استمرار أحمد رمضان بيكهام بعد انتهاء إعارته

في تطور جديد داخل القلعة الحمراء، كشفت مصادر إعلامية عبر برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة مختار مختار، رفعت توصية رسمية إلى مجلس الإدارة بعدم الإبقاء على اللاعب أحمد رمضان “بيكهام” عقب انتهاء فترة إعارته من نادي سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري.

تقييم شامل لمستوى اللاعب

أوضحت لجنة التخطيط في تقريرها الفني أن الجهاز المعاون قام بمتابعة بيكهام خلال مشاركاته مع الأهلي في التدريبات والمباريات القليلة التي خاضها، إضافة إلى أدائه خلال فترته مع سيراميكا، وتبين أنه لم يتمكن من تقديم المستوى المنتظر الذي يؤهله للبقاء داخل صفوف الفريق الأول.

قرار بعدم الشراء أو التجديد

بحسب ما ذكره الغندور، فإن اللجنة قررت عدم شراء عقد اللاعب نهائيًا أو تجديد فترة إعارته، مشيرة إلى أن النادي يمتلك وفرة عددية في المراكز التي يجيدها بيكهام، سواء في مركز الظهير الأيمن أو الدفاع، وهو ما يجعل استمراره غير ضروري في المرحلة المقبلة.

العرض على المدير الفني توروب

وأشار الغندور إلى أن التوصية التي رفعتها لجنة التخطيط سيتم عرضها على المدير الفني الدنماركي ييس توروب خلال الأيام المقبلة، من أجل اعتماد القرار بشكل رسمي قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن الأهلي يسعى لترتيب أوضاع قائمته مبكرًا.

الأهلي يستعد للميركاتو الصيفي

ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة يعدها الأهلي لإعادة تقييم جميع اللاعبين المعارين، سواء لتجديد إعارتهم أو عودتهم أو الاستغناء عنهم، في إطار مساعي الإدارة الفنية لتجديد دماء الفريق ودعم المراكز التي تحتاج إلى تعزيز استعدادًا للموسم الجديد.



