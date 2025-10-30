قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
المحكمة الإسرائيلية ترفض مجدداً طلب فريق نتنياهو تخفيف جدول محاكمته
لحماية الأطفال.. غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي بالقاهرة
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض استمرار أحمد رمضان بيكهام بعد انتهاء إعارته

أحمد رمضان “بيكهام”
أحمد رمضان “بيكهام”
رباب الهواري

في تطور جديد داخل القلعة الحمراء، كشفت مصادر إعلامية عبر برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة مختار مختار، رفعت توصية رسمية إلى مجلس الإدارة بعدم الإبقاء على اللاعب أحمد رمضان “بيكهام” عقب انتهاء فترة إعارته من نادي سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري.

تقييم شامل لمستوى اللاعب

أوضحت لجنة التخطيط في تقريرها الفني أن الجهاز المعاون قام بمتابعة بيكهام خلال مشاركاته مع الأهلي في التدريبات والمباريات القليلة التي خاضها، إضافة إلى أدائه خلال فترته مع سيراميكا، وتبين أنه لم يتمكن من تقديم المستوى المنتظر الذي يؤهله للبقاء داخل صفوف الفريق الأول.

قرار بعدم الشراء أو التجديد

بحسب ما ذكره الغندور، فإن اللجنة قررت عدم شراء عقد اللاعب نهائيًا أو تجديد فترة إعارته، مشيرة إلى أن النادي يمتلك وفرة عددية في المراكز التي يجيدها بيكهام، سواء في مركز الظهير الأيمن أو الدفاع، وهو ما يجعل استمراره غير ضروري في المرحلة المقبلة.

العرض على المدير الفني توروب

وأشار الغندور إلى أن التوصية التي رفعتها لجنة التخطيط سيتم عرضها على المدير الفني الدنماركي ييس توروب خلال الأيام المقبلة، من أجل اعتماد القرار بشكل رسمي قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن الأهلي يسعى لترتيب أوضاع قائمته مبكرًا.

الأهلي يستعد للميركاتو الصيفي

ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة يعدها الأهلي لإعادة تقييم جميع اللاعبين المعارين، سواء لتجديد إعارتهم أو عودتهم أو الاستغناء عنهم، في إطار مساعي الإدارة الفنية لتجديد دماء الفريق ودعم المراكز التي تحتاج إلى تعزيز استعدادًا للموسم الجديد.


 

أحمد رمضان بيكهام الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

البلوجر مداهم

إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

ترشيحاتنا

د. أسامة قابيل

عالم أزهري يحذر: إفشاء أسرار الحياة الزوجية جريمة أخلاقية تُغضب الله

الدكتور حسين أبو الغيط

اختيار عميد طب الأزهر ممثلا عن الجامعة باللجنة العليا لقانون المساءلة الطبية

د. عمرو الورداني

الورداني: المتحف المصري الكبير رسالة من نور.. وميلاد جديد لحضارة تجمع الإيمان بالجمال

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد