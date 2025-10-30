كمونة: من المبكر الحكم على توروب.. ودفاع الأهلي يحتاج حسام عبدالمجيد

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أنه من المبكر الحكم على المدرب البلجيكي بيس توروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال كمونة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "الأهلي كان بإمكانه تقديم أداء أفضل أمام بتروجت والفوز باللقاء، لكن الحكم على المدرب في بداياته ليس منصفًا، وبيس توروب مدرب كبير ويتولى قيادة نادٍ كبير، لذلك لا يجوز تقييمه بالقطعة، وإنما يجب الانتظار حتى نهاية الموسم للحكم عليه بشكل عادل".

وأضاف نجم الأهلي السابق أن مدافعي الفريق الحاليين متشابهون في الأدوار والقدرات، مشيرًا إلى أن التعاقد مع حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، سيمنح الأهلي قوة إضافية في الخط الخلفي، وقد يشكل ثنائية مميزة مع ياسر إبراهيم حال إتمام الصفقة.