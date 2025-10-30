محمد عبدالجليل: توروب مش باين له أثر.. والأهلي يعاني دفاعيًا رغم قوة الهجوم

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء الأهلي تحت قيادة المدرب ييس توروب لا يزال باهتًا، مشيرًا إلى أنه "غير محسوس" داخل الفريق حتى الآن، رغم امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين في الخط الهجومي.

وقال عبدالجليل ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" ييس توروب مش حاسس بيه خالص، لكن عنده عذره لأن الفريق يضم عناصر هجومية قوية، بينما يعاني من مشاكل واضحة في الدفاع، بدليل دخول 13 هدفًا في مرماه حتى الآن".

وأضاف: "مينفعش الفريق يلعب بكل أوراقه الهجومية في وقت واحد، خصوصًا أن بن شرقي بعيد تمامًا عن مستواه، وجراديشار رغم تسجيله هدف التعادل أمام بتروجت إلا أنه لا يصلح للنادي الأهلي".

وأوضح عبدالجليل أن الحارس محمد الشناوي خرج في كرة الهدف لأنه لا يثق في مدافعيه، مؤكدًا أن الفريق بحاجة ماسة إلى تدعيم الخط الخلفي، لكنه يرى أن الحل ليس في التعاقد مع مدافعين أجنبيين، بل بضم مدافع أفريقي قوي مع عودة محمد عبد المنعم إلى التشكيل الأساسي.

واختتم عبدالجليل تصريحاته قائلاً: "بيكهام مستواه الحالي لا يؤهله للعب في الأهلي، والفريق يحتاج لإعادة تقييم شاملة لخط الدفاع إذا أراد المنافسة على البطولات هذا الموسم".