سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة تفكير الأهلي في ضم صلاح

كشف سيد عبد الحفيظ، المرشح على منصب العضوية في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، حقيقة إمكانية تعاقد الأهلي مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح نجم كبير جدا، وحقق إنجازات وأرقاما قياسية يصعب على أي لاعب عربي تحقيقها، لكن فكرة انضمامه إلى الأهلي غير مطروحة من الأساس".

وأضاف: "صلاح جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين، ولم يطرح اسمه في أي اجتماع داخل النادي الأهلي، وكل ما يقال مجرد اجتهادات إعلامية فقط".

وسجّل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، رقمًا سلبيًا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما واصل مسلسل نتائجه المخيبة وتعرض لهزيمة جديدة أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.