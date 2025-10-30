رقم سلبي صادم لليفربول بعد السقوط أمام كريستال بالاس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رباب الهواري

سجّل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، رقمًا سلبيًا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما واصل مسلسل نتائجه المخيبة وتعرض لهزيمة جديدة أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

بهذه الخسارة، ودّع الريدز المسابقة مبكرًا في واحدة من أكثر المفاجآت إحباطًا لجماهيره، بينما حجز كريستال بالاس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة عن جدارة بعد أداء مميز.

رقم سلبي غير مسبوق في أوروبا

منذ 27 سبتمبر الماضي، تلقى ليفربول ست هزائم كاملة في مختلف البطولات، وهو الرقم الأعلى بين جميع فرق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال نفس الفترة، ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الفريق مؤخرًا.

تراجع مقلق في الدوري الإنجليزي

على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتمكن رجال المدرب آرني سلوت من كسر سلسلة النتائج السلبية، إذ فشلوا في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات متتالية، ما أدى إلى تراجعهم إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة فقط. وتعد هذه السلسلة من أسوأ فترات ليفربول في المواسم الأخيرة تحت قيادة فنية جديدة كانت الجماهير تأمل أن تعيد الفريق إلى طريق البطولات.

مواجهات نارية تنتظر الريدز
 

ولا يملك ليفربول الكثير من الوقت لتدارك الموقف، إذ تنتظره مواجهات من العيار الثقيل خلال الأسابيع القادمة، أبرزها لقاء ريال مدريد الإسباني في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة مانشستر سيتي في قمة البريميرليغ، والتي قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل الفريق ومسار موسمه الحالي.

بهذا الأداء المتراجع، يجد ليفربول نفسه أمام اختبار حقيقي لاستعادة الثقة والعودة إلى سكة الانتصارات قبل أن تتفاقم أزمته في البطولات المحلية والأوروبية.


 

