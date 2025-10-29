آرني سلوت مدرب ليفربول يعترف بخيبة أمل الفريق مؤخرا

أبدى الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، إحباطه من المستوى الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن النتائج الأخيرة لا تعكس الطموحات التي يسعى النادي لتحقيقها ولا الأداء المتوقع من لاعبيه.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: "من الواضح أن مستوانا في المباريات الأخيرة لم يرتقِ إلى التوقعات، سواء تلك التي يضعها الجمهور أو التي نضعها لأنفسنا. هذا أمر محبط جدًا، خاصة بعد البداية الإيجابية التي شهدناها في الموسم."

وأضاف المدرب الهولندي أن الفريق يعمل بلا كلل لاستعادة التوازن والعودة إلى الأداء الذي يليق باسم الريدز.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، وسط أجواء من الضغط بعد سلسلة الهزائم الأخيرة.

ويعاني الفريق من أربع هزائم متتالية في الدوري هذا الموسم، آخرها كانت أمام برينتفورد بنتيجة 2-3، ما أدى إلى تراجع الريدز إلى المركز السابع بفارق سبع نقاط عن آرسنال المتصدر، وصيف الموسم الماضي.