تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 9 سفن، فيما بلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 24 سفينة.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفا و351 طنا، شملت 7390 طن يوريا و12 ألفا و743 طن كلينكر و1300 طن أسمنت معبأ و15 ألفا و918 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61 ألفا و473 طنا، شملت 5500 طن حديد و988 طن خشب زان و14 ألفا و500 طن خردة و2890 طن زيت طعام و26 ألفا و700 طن ذرة و10 آلاف و895 طن قمح.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 858 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 64 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1920 حاوية مكافئة.



وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 47 ألفا و644 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 82 ألفا و83 طنا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4853 حركة.

