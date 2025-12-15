قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

يتقدمهم الخيول.. محافظ مطروح يوقد الشعلة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

محافظ مطروح خلال فاعليات العيد القومى
محافظ مطروح خلال فاعليات العيد القومى
ايمن محمود

أوقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم، الاثنين  شعلة العيد القومي للمحافظة، إيذانًا بانطلاق احتفالات مطروح بذكري انتصار أهالي مطروح على الحملة الإنجليزية عام 1915، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وعدد من مشايخ وعواقل القبائل وأبناء المحافظة.

وشهدت الفعاليات   عرض الخيول في مشهد يعكس أصالة وعراقة التراث البدوي الذي تتميز به محافظة مطروح، وسط مشاركة واسعة من الشباب والفرق الشعبية التي قدمت عروضًا فنية وفلكلورية نالت إعجاب الحضور.

كماعزفت الموسيقى العسكرية بعض  الاغانى الوطنية    كما تم عرض   عدد من  الفقرات الرياضية والفلوكلور الشعبي والاغاني  من طلاب المدارس. 

وأكد محافظ مطروح، خلال كلمته، أن العيد القومي يمثل مناسبة وطنية غالية تجسد روح الكفاح والتضحية التي سطرها أبناء مطروح دفاعًا عن أرضهم وكرامتهم، .

وأضاف المحافظ أن الاحتفالات هذا العام تأتي تأكيدًا على الهوية الثقافية والتراثية لأهالي مطروح، وحرص الدولة على إبراز الموروث الشعبي كجزء أصيل من الشخصية المصرية، لافتًا إلى استمرار تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة العيد القومى

