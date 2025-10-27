جاري نيفيل ينتقد ليفربول بشدة: سلوت مطالب بإبعاد هذا اللاعب

وجه جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، انتقادات لاذعة لأداء ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت، معتبرًا أن الفريق فقد توازنه الدفاعي، وداعيًا إلى استبعاد الظهير الأيسر ميلوس كيركيز من التشكيل الأساسي بعد تراجع نتائج الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط ليفربول مجددًا بنتيجة (3-2) أمام برينتفورد مساء أول أمس السبت، ليمتد غيابه عن الانتصارات المحلية منذ نهاية سبتمبر، بعدما تلقى أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس، تشيلسي، ومانشستر يونايتد.

وقال نيفيل في تصريحاته عبر شبكة سكاي سبورتس: “كيركيز أحرز هدفًا، لكن أداءه يثير القلق، أعتقد أنه يحتاج للراحة. في البداية كان فان دايك وأليسون يمنحان الفريق صلابة، لكن الآن الأخطاء طالت جميع عناصر الدفاع.”

وأضاف: “ليفربول يمر بمرحلة تشبه ما كنا نعيشه أحيانًا في مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون، كنا نهاجم بقوة لكننا نتلقى أهدافًا كثيرة. الحل يكمن في العودة للأساسيات الدفاعية، والاعتماد على رباعي خلفي متماسك قبل التفكير في الهجوم.”

وأشار نيفيل إلى أن قوة ليفربول الهجومية المتمثلة في محمد صلاح، فلوريان فيرتز، فيدريكو كييزا، وكودي جاكبو لا تكفي وحدها لتحقيق الفوز، موضحًا: “السبعة لاعبين خلفهم يجب أن يتحملوا العبء الدفاعي. الفريق بحاجة لاستعادة الصلابة من جديد.”

وختم قائلاً: “سلوت لا يبدو قلقًا، لكنه مطالب بالتحرك سريعًا، لأن ما يحدث أصبح نمطًا متكررًا يجب كسره فورًا.”

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي، فيما يواصل آرسنال الصدارة بفارق أربع نقاط عن بورنموث، بينما يستعد الريدز لخوض مواجهة في كأس الرابطة أمام كريستال بالاس على ملعب أنفيلد، مساء الأربعاء المقبل.