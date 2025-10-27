قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جاري نيفيل ينتقد ليفربول بشدة: سلوت مطالب بإبعاد هذا اللاعب

إسراء أشرف

وجه جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، انتقادات لاذعة لأداء ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت، معتبرًا أن الفريق فقد توازنه الدفاعي، وداعيًا إلى استبعاد الظهير الأيسر ميلوس كيركيز من التشكيل الأساسي بعد تراجع نتائج الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط ليفربول مجددًا بنتيجة (3-2) أمام برينتفورد مساء أول أمس السبت، ليمتد غيابه عن الانتصارات المحلية منذ نهاية سبتمبر، بعدما تلقى أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس، تشيلسي، ومانشستر يونايتد.

وقال نيفيل في تصريحاته عبر شبكة سكاي سبورتس: “كيركيز أحرز هدفًا، لكن أداءه يثير القلق، أعتقد أنه يحتاج للراحة. في البداية كان فان دايك وأليسون يمنحان الفريق صلابة، لكن الآن الأخطاء طالت جميع عناصر الدفاع.”

وأضاف: “ليفربول يمر بمرحلة تشبه ما كنا نعيشه أحيانًا في مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون، كنا نهاجم بقوة لكننا نتلقى أهدافًا كثيرة. الحل يكمن في العودة للأساسيات الدفاعية، والاعتماد على رباعي خلفي متماسك قبل التفكير في الهجوم.”

وأشار نيفيل إلى أن قوة ليفربول الهجومية المتمثلة في محمد صلاح، فلوريان فيرتز، فيدريكو كييزا، وكودي جاكبو لا تكفي وحدها لتحقيق الفوز، موضحًا: “السبعة لاعبين خلفهم يجب أن يتحملوا العبء الدفاعي. الفريق بحاجة لاستعادة الصلابة من جديد.”

وختم قائلاً: “سلوت لا يبدو قلقًا، لكنه مطالب بالتحرك سريعًا، لأن ما يحدث أصبح نمطًا متكررًا يجب كسره فورًا.”

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي، فيما يواصل آرسنال الصدارة بفارق أربع نقاط عن بورنموث، بينما يستعد الريدز لخوض مواجهة في كأس الرابطة أمام كريستال بالاس على ملعب أنفيلد، مساء الأربعاء المقبل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

