روني يهاجم نجوم ليفربول: لغة الجسد تكشف أزمة حقيقية داخل الفريق

انتقد واين روني، القائد الأسبق لمنتخب إنجلترا وأسطورة مانشستر يونايتد، أداء قادة ليفربول بشدة، بعد التراجع الكبير في نتائج الفريق خلال الأسابيع الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تصريحات روني عقب خسارة ليفربول أمام برينتفورد، وهي الهزيمة الرابعة تواليًا، والتي دفعت الفريق للتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب، لتزداد التساؤلات حول أسباب الانهيار المفاجئ لأداء "الريدز".

وقال روني في تصريحات نقلها موقع tribalfootball: "ما يحدث لم يكن متوقعًا على الإطلاق، الفريق تلقى الصدمة بسرعة كبيرة ويبدو أنه يعاني للعودة إلى مستواه. هذه الفترة تتطلب من المدرب ومن قادة الفريق إيجاد حلول عاجلة قبل تفاقم الأزمة".

وأضاف: "تجديد عقود فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح كان خطوة مهمة، لكن لا أرى أنهما قدما القيادة المطلوبة هذا الموسم. لغة جسدهما داخل الملعب تثير القلق، فهي تعكس حالة من التراجع الذهني والبدني أثرت على المجموعة بأكملها".

واختتم روني حديثه قائلًا: "ربما أكون مخطئًا، لكن لو كنت مدربًا أو مشجعًا لليفربول، لاعتبرت هذا الوضع مقلقًا للغاية ويستوجب تحركًا سريعًا".

ويعاني ليفربول من واحدة من أسوأ فتراته في السنوات الأخيرة، في ظل انخفاض مستوى نجومه وتزايد الضغوط على المدرب آرني سلوت، الذي يسعى لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات واستعادة الثقة المفقودة.