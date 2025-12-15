رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية حول "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي"

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين ، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين حول "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي – الفرص والتحديات"، والذي جرى عقده بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة/ هالة رمضان – مديرة المركز.

شرف الجلسة الافتتاحية الدكتورة/ مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات الدولة وأعضاء هيئات التدريس والخبراء الأكاديميين والقيادات يتقدمهم الدكتورة/ سلافة جويلي - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة/ غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

