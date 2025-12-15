إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على محور الضبعة

شهد طريق محور الضبعة الصحراوي حادث انقلاب ميكروباص ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا أعلى طريق الضبعة الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص نتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.