روبرتسون ينتقد أداء ليفربول بعد السقوط أمام برينتفورد: فقدنا روح القتال والتنظيم

شنّ الظهير الأيسر لليفربول آندي روبرتسون هجوماً لاذعاً على أداء فريقه بعد الخسارة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب “جتيش كوميونتي ستاديوم” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن الفريق افتقد "روح القتال" والتنظيم، وأن الهزيمة كانت مستحقة.

ليفربول، الذي تلقى هزيمته الرابعة توالياً في الدوري، واصل تراجعه على سلم الترتيب ليهبط إلى المركز السادس خلف مانشستر يونايتد، في واحدة من أسوأ فترات الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، خاصة مع اقتراب مواجهات نارية أمام كريستال بالاس وأستون فيلا وريال مدريد ومانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

روبرتسون، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني، أبدى استياءه الشديد من الحالة الذهنية للاعبين، قائلاً في تصريحاته لقناة النادي الرسمية: "لم نقم بما يكفي بدون كرة. في الشوط الأول احتفظنا بها جيداً في بعض اللحظات، لكن الاستحواذ وحده لا يكفي. عندما تواجه فريقاً مثل برينتفورد، عليك أن تكون جاهزاً للقتال لأنهم لا يمنحونك أي مساحة".

وأضاف: "هم دائماً جاهزون للكرات الطويلة والثابتة، وللتقاط الكرات الثانية. كنا نعرف تماماً ما ينتظرنا، ومع ذلك بدونا متأخرين بخطوة. فازوا بمعظم الالتحامات والكرات الثانية، وخطنا الخلفي اضطر للركض للخلف طوال الوقت لمحاولة إبعاد الكرات، وهذا أمر مرهق للغاية".

وتابع: " تدربنا على كيفية التعامل مع رميات التماس الطويلة، إلا أننا استقبلنا ثلاثاً منها خلال أول خمس دقائق، وسجلوا من إحداها. هذا غير مقبول على الإطلاق، لأننا سمحنا لهم بفرض أسلوبهم علينا، ولعبنا بالطريقة التي يريدونها".

وانتقد روبرتسون افتقاد الفريق للهوية الفنية الواضحة قائلاً: "كل الفرق تمتلك خطة لعب واضحة ضدنا، بينما نحن لم ننفذ خطتنا. المدربون في الدوري يعرفون كيف يستغلون نقاط الضعف عندما لا نكون في مستوانا، وهذا ما حدث اليوم".

وأكد الدولي الاسكتلندي أن ليفربول لم يُظهر الشخصية المطلوبة داخل الملعب، موضحاً: "يجب أن تقاتل أولاً لتكسب السيطرة، سواء في الكرات الأولى أو الثانية. لا يمكنك أن تنتظر من الخصم أن يمنحك الكرة وتتحكم في المباراة. هذا لا يحدث أبداً في البريميرليج".

وقال روبرتسون عن الأخطاء المتكررة في التعامل مع الكرات الثابتة قائلاً: "نعرف مدى قوتهم في هذا الجانب، ومع ذلك تركناهم يسجلون بسهولة. عندما تكون الأمور بهذا الشكل، لا يمكنك أن تشتكي من النتيجة".

وقال: "دخلنا الاستراحة متأخرين 1-2، وكنا نعلم أننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. سجلنا في توقيت مناسب قبل نهاية الشوط الأول، لكننا لم نستطع البناء على ذلك في الشوط الثاني. ومع الهدف الثالث لهم من ركلة جزاء، أصبحت المباراة فوضوية تماماً وفقدنا التنظيم".

وختم اللاعب حديثه قائلاً: "حتى لو كنا تعادلنا في النهاية، لكان ذلك مجاملة لنا. يجب أن نتحسن في كل الجوانب، ونعمل بجدية أكبر في التدريبات والمباريات. عندما تكون في نادٍ مثل ليفربول، لا يُنتظر منك سوى الفوز. والطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي العمل أكثر، والركض أكثر، والالتزام أكثر".

بهذه الخسارة، بات ليفربول في موقف حرج داخل جدول الدوري، إذ لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، وسط تراجع واضح في الأداء الدفاعي وغياب الانسجام الهجومي، رغم محاولات النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفًا وقدم أداءً قتاليًا، دون أن يتمكن من إنقاذ فريقه من السقوط مجددًا في دوامة النتائج السلبية.