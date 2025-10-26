رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي

حقق فريق برنتفورد الفوز على فريق ليفربول بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جتيش كوميونتي ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجّل أهداف برنتفورد كل من دانجو واتارا وكيفن شايد وإيجور تياجو في الدقائق 5 و45 و60 من انطلاق المباراة بينما سجل هدفي ليفربول الأول ميلوس كركيز فى الدقيقة 45+5، محمد صلاح في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة رفع برنتفورد رصيده للنقطة 13 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 15 ليتراجع للمركز السادس.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد، في اللقاء الذي يقام على ملعب “جتيش كوميونتي ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

خط الوسط: فلوريان فيرتز – كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكتيكي – محمد صلاح

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1، في بث حصري ضمن تغطية الجولة التاسعة من البريميرليج.