أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء
برلماني: خطاب الرئيس السيسي في وطن السلام يُعيد رسم خريطة السياسة الإقليمية
رياضة

رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

حقق فريق برنتفورد الفوز على فريق ليفربول بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جتيش كوميونتي ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجّل أهداف برنتفورد كل من دانجو واتارا وكيفن شايد وإيجور تياجو في الدقائق 5 و45 و60 من انطلاق المباراة بينما سجل هدفي ليفربول الأول ميلوس كركيز فى الدقيقة 45+5، محمد صلاح في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة رفع برنتفورد رصيده للنقطة 13 ليحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 15 ليتراجع للمركز السادس.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد، في اللقاء الذي يقام على ملعب “جتيش كوميونتي ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

خط الوسط: فلوريان فيرتز – كورتيس جونز – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو – هوجو إيكتيكي – محمد صلاح

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1، في بث حصري ضمن تغطية الجولة التاسعة من البريميرليج.

برنتفورد ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

الاكتئاب

مادة رخيصة تعالج الاكتئاب والقلق وتحسن المزاج

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

