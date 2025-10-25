ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟

تسود حالة من الجدل حول مستقبل النجم المصري محمد محمد صلاح مع ليفربول، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت خلال مباراة الفريق الماضية في دوري أبطال أوروبا.

كان محمد صلاح، قد دخل في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وأثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

في المباراة التي جرت يوم الأربعاء، استطاع ليفربول أن يحقق فوزاً مريحاً بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، حيث سجل الفريق ثلاثة أهداف في فترة زمنية قصيرة قبل انتهاء الشوط الأول.

جاءت أهداف الفريق من أقدام كل من فيرجيل فان ديك وإبراهيما كوناتي وكودي خاكبو ودومينيك سوبوسلاي، ما يعكس الأداء الرائع للفريق رغم غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية.

بهذه النتيجة ارتقى نادى ليفربول إلى المركز العاشر بجدول ترتيب دورى أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتى والخسارة فى لقاء واحد وتسجيل 8 أهداف وتلقى 4.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

في تطوّر جديد، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو — المتخصّص في سوق الانتقالات الأوروبية — أن محمد صلاح ليس لديه أيّ نية لمغادرة ليفربول في فترتي الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلتين، رغم الجدل المثار حول طبيعة علاقته بالمدرب أرني سلوت.

تأتي هذه التصريحات بعد أن تساءل جمهور النادي عندما حذف صلاح صورة قميصه الخاص بفريق ليفربول من حسابه على منصة “إكس”، واستبدلها بصورة شخصية تجمعه بابنتيه، كما أزال وصفه كلاعب في النادي وكتب بدلاً من ذلك “مقيم في ليفربول”.

ويأتي هذا التغيير عقب مشاركته لمدة 15 دقيقة فقط، كبديل، في مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز “الريدز” بنتيجة 5-1.

وأوضح رومانو في تصريحات نقلها موقع GiveMeSport البريطاني: “وفقًا لمصادر داخل النادي، لا توجد مشاعر سلبية تجاه محمد صلاح، وهو لا يزال جزءًا أساسيًا من المشروع الرياضي للنادي.” وأضاف: “ليڤربول يدرك أن صلاح لا يعيش أفضل أيامه فنيًا، لكنه يتمتّع بدعم وثقة قوية من النادي، ولا توجد أيّ مشكلات تُذكر.”

وأضاف أن الإدارة غير قلقة من التعديلات التي أجراها صلاح على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من مخاوف بعض الجماهير من أن تكون هذه التغييرات دلالة على غضب أو تفكير في الانتقال. وأكد رومانو أيضًا أن صلاح حاضر بقوة في خطط المدرب أرني سلوت، الذي يسعى لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.