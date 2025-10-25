ضد التيار.. ماذا قال آلان شيرار لمدرب ليفربول عن محمد صلاح؟!

أكد آلان شيرر، نجم منتخب إنجلترا السابق، أن ليفربول لا يستطيع التخلي عن محمد صلاح في الوقت الحالي، مشيراً لأهميته للفريق وقدرته على تسجيل عدد كبير من الأهداف.

وأضاف آلان شيرر خلال تصريحات لشبكة ليفربول دوت كوم: الوقت مبكرًا للغاية للجزم بأن دور محمد صلاح قد انتهى مع ليفربول.

وأوضح: عندما تستبعد لاعبًا كبيرًا وتحقق الفوز بنتيجة كبيرة وإمكانية التسجيل أكثر تجعل الضجة كبيرة حول استبعاده مجددًا من المباريات القادمة.



وأردف: لا أستطيع الجزم بأن استبعاد محمد صلاح سيأتى بالفائدة على ليفربول، أعتقد أنه إذا حصل على وقت كاف وقليل من الثقة سيعود لتسجيل عدد كبير من الأهداف.

يخوض فريق ليفربول مباراته أمام نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم السبت، على ملعب «جي تك كوميونيتي»، في إطار منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

من المقرر أن تنقل قنوات “بي إن سبورتس” جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون مباراة ليفربول وبرينتفورد منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة “beIN Sports HD 1”.

وسيتولى علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي عبر قنوات “بي إن سبورتس”.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: برادلي - كوناتي - فان ديك - كيركيز.

خط الوسط: جرافينبيرج - ماك إليستر - سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ايكيتيكي.

ترتيب ليفربول في الدوري

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات و3 هزائم.

وحصد الريدز تلك النقاط من الفوز على بورنموث بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى، ثم على نيوكاسل 3-2 في الجولة الثانية، ثم على أرسنال 1-0 بالجولة الثالثة، ثم على بيرنلي بنفس النتيجة في الجولة الرابعة، وعلى إيفرتون بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة، قبل الهزيمة من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولات الأخيرة.