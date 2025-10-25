قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من منة شلبي: أتممنا نصف ديننا والله مانعرف ازاي
وزير الخارجية: مصر تتطلع إلى مشاركة تركيا في مؤتمر إعادة إعمار غزة
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ضد التيار.. ماذا قال آلان شيرار لمدرب ليفربول عن محمد صلاح؟!

يسري غازي

أكد آلان شيرر، نجم منتخب إنجلترا السابق، أن ليفربول لا يستطيع التخلي عن محمد صلاح في الوقت الحالي، مشيراً لأهميته للفريق وقدرته على تسجيل عدد كبير من الأهداف.

وأضاف آلان شيرر خلال تصريحات لشبكة ليفربول دوت كوم: الوقت مبكرًا للغاية للجزم بأن دور محمد صلاح قد انتهى مع ليفربول.

وأوضح: عندما تستبعد لاعبًا كبيرًا وتحقق الفوز بنتيجة كبيرة وإمكانية التسجيل أكثر تجعل الضجة كبيرة حول استبعاده مجددًا من المباريات القادمة.


وأردف: لا أستطيع الجزم بأن استبعاد محمد صلاح سيأتى بالفائدة على ليفربول، أعتقد أنه إذا حصل على وقت كاف وقليل من الثقة سيعود لتسجيل عدد كبير من الأهداف.

مباراة ليفربول اليوم


يخوض فريق ليفربول مباراته أمام نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم السبت، على ملعب «جي تك كوميونيتي»، في إطار منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره برينتفورد، اليوم السبت، على ملعب برينتفورد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

من المقرر أن تنقل قنوات “بي إن سبورتس” جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون مباراة ليفربول وبرينتفورد منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة “beIN Sports HD 1”.

وسيتولى علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي عبر قنوات “بي إن سبورتس”.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: برادلي - كوناتي - فان ديك - كيركيز.

خط الوسط: جرافينبيرج - ماك إليستر - سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ايكيتيكي.

ترتيب ليفربول في الدوري

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات و3 هزائم.

وحصد الريدز تلك النقاط من الفوز على بورنموث بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى، ثم على نيوكاسل 3-2 في الجولة الثانية، ثم على أرسنال 1-0 بالجولة الثالثة، ثم على بيرنلي بنفس النتيجة في الجولة الرابعة، وعلى إيفرتون بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة، قبل الهزيمة من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولات الأخيرة.

محمد صلاح آرني سلوت ليفربول برينتفورد الدوري الانجليزي آلان شيرار

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد