سلوت مدافعا عن محمد صلاح: هو إنسان قبل أن يكون نجمًا وسيسجل مجددًا كما فعل طوال حياته

في خضم الجدل الدائر حول تراجع مستوى محمد صلاح خلال الأسابيع الأخيرة، خرج الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بتصريحات حملت دعمًا صريحًا لقائد المنتخب المصري، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرته على تجاوز هذه المرحلة واستعادة بريقه المعهود.

تصريحات سلوت جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حرص المدرب الهولندي على الدفاع عن نجمه المصري، بعد أيامٍ شهدت ضجة كبيرة بسبب حذف صلاح لجميع الإشارات المتعلقة بليفربول من حسابه عبر منصة X، في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها تعبير عن استيائه من جلوسه على مقاعد البدلاء أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

مرحلة صعبة داخل الفريق

سلوت استهل حديثه بالإشارة إلى أن الفريق يمر بفترة غير معتادة بعد سلسلة من النتائج السلبية، قائلاً: "إنها لحظة صعبة علينا جميعًا. لا أحد هنا معتاد على الخسارة، سواء من اللاعبين الذين يمثلون النادي منذ سنوات طويلة أو حتى من العناصر الجديدة التي انضمت هذا الموسم. بدأنا الموسم بسبعة انتصارات متتالية، ثم جاءت مرحلة تراجع جعلت الأمور صعبة على الجميع".

تراجع أداء صلاح.. والمدرب يشرح

وعند سؤاله عن أسباب تراجع مستوى صلاح تحديدًا، أشار سلوت إلى أن غياب الانسجام مع ترينت ألكسندر أرنولد قد يكون عاملًا مؤثرًا، قائلاً: "لقد لعب محمد مع ترينت طوال مسيرته في ليفربول، لذا من الممكن أن يكون ذلك أحد الأسباب. لقد وجد نفسه في مراكز واعدة كثيرًا، لكن ربما لم تكن تلك المواقف بنفس الفاعلية التي كانت عليها عندما يتعاون مع ترينت".

وأضاف : "لا أعرف إن كان السبب هو حدة اللعب أم لا، من الصعب تحديد ذلك بدقة. يمكنني ذكر بعض الاحتمالات، لكن لا يمكنني الجزم بها. في النهاية، جميع اللاعبين يمكن أن يهدروا الفرص، وصلاح بشر ".

وتابع: “لسنا معتادين على رؤيته يهدر الفرص، خاصة بشكل متتالٍ، لكن هذه الأمور واردة في كرة القدم. إذا حدثت تغييرات كثيرة في الصيف، فعليك بناء علاقات جديدة بين اللاعبين، ومو ليس استثناءً من ذلك”.

صلاح ليس وحده في المعاناة

وشدد سلوت على أن صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يواجه صعوبات في الفريق خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن النتائج السيئة كان لها تأثير نفسي كبير على المجموعة بأكملها، وقال: “النتائج دائمًا ما تؤثر على آراء الناس. ما يهمني الآن هو أن أُظهر للاعبين ما نجحنا فيه وما أخفقنا فيه، لأننا جميعًا مسؤولون عن تلك النتائج، وليس لاعبًا واحدًا بعينه”.

وقال: "آخر ما يمكن أن يقلقني هو تسجيل محمد صلاح للأهداف مجددًا، لأنه ببساطة فعل ذلك طوال مسيرته، وأنا على يقين بأنه سيفعلها مرة أخرى قريبًا".

تحديثات الإصابات داخل الفريق

وعن الإصابات التي يعاني منها ليفربول، كشف سلوت أن الفريق سيفتقد عددًا من العناصر المهمة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم جيريمي فريمبونج الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة فرانكفورت، موضحًا: "جيريمي ليس في حالة جيدة، ولن يكون متاحًا اليوم أو غدًا أو حتى الأسبوع المقبل. إصابات أوتار الركبة تحتاج إلى وقت".

وأشار المدرب إلى استمرار معاناة الثنائي أليسون بيكر ورايان جرافينبيرش من إصابات عضلية، بينما لم يُحسم بعد موقف ألكسندر إيزاك الذي غادر الملعب مصابًا في المباراة الماضية، قائلاً: "سنراقب تطور حالته خلال الأيام المقبلة، لكن مشاركته غير مؤكدة".

صلاح تحت المجهر من جديد

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يتعرض فيه محمد صلاح لضغوط متزايدة من جانب جماهير ليفربول ووسائل الإعلام الإنجليزية، التي انتقدت أداءه في المباريات الأخيرة وغياب تأثيره الهجومي المعتاد.

ويبدو أن سلوت يتعامل مع الموقف بهدوء، رافضًا الانجراف وراء الانتقادات أو اتخاذ قرارات انفعالية، مفضّلًا دعم لاعبه الأبرز نفسيًا قبل أي شيء آخر.

وواصل: "محمد صلاح لاعب استثنائي، ويمر بفترة صعبة كبقية الفريق، لكن ثقوا أنه سيعود أقوى، لأن هذا ما فعله دائمًا في مسيرته. النجوم الحقيقيون لا يختفون، بل ينهضون بعد كل كبوة".