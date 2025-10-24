أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح: لا يمكن أن نقف ضده

أكد السير كيني دالجليش، أحد أبرز أساطير نادي ليفربول الإنجليزي، أن الانتقادات الموجهة للنجم المصري محمد صلاح هذا الموسم غير مبررة، مشددًا على أن اللاعب ما زال يقدم مساهمات مهمة رغم تراجع مستواه مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضح دالجليش في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت نيوز" أنه لا يرى أي سبب للوقوف ضد صلاح، قائلاً:"هل تريدون أن أقف ضده؟ لا أريد ذلك على الإطلاق.

قد لا تكون بدايته هذا الموسم مثالية، لكنه ما زال لاعبًا مؤثرًا وساهم بستة أهداف في مختلف المسابقات، وهذا رقم لا يمكن تجاهله".

ويواجه محمد صلاح انتقادات من بعض جماهير ليفربول بعد تراجع معدله التهديفي مؤخرًا، خاصة في ظل تألق الثنائي هوجو إيكتيكي وكودي جاكبو، اللذين قدما مستويات لافتة منذ انطلاق الموسم.

وأضاف دالجليش:"صلاح لاعب استثنائي، وأرقامه تتحدث عنه. كل لاعب يمر بفترات صعود وهبوط، لكننا نعرف قيمته جيدًا داخل النادي، ولا شك أنه سيعود لمستواه المعهود قريبًا".

تجدر الإشارة إلى أن أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم قريبة من أرقام إيكتيكي، الذي نال إشادة واسعة لتأقلمه السريع مع الفريق، فيما يبقى صلاح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل المدرب الهولندي آرني سلوت.