قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي.. وزير الشباب والرياضة يُهنئ أبطال منتخب المصارعة

وزير الرياضة
وزير الرياضة
عبدالله هشام

هنّأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للمصارعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس،بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أبطال المصارعة المصرية، عقب وصولهم إلى مطار الغردقة الدولي، بعد حصدهم ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة في كلمته خلال الاتصال، فخره واعتزازه بما قدمه أبطال المنتخب من أداء مشرف وإنجاز جديد يُضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يجسد روح العزيمة والإصرار لدى اللاعبين، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.

وقال الوزير: "نحرص دائمًا على دعم أبطالنا في كل الألعاب، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تمكين الشباب المصري وصقل قدراتهم الرياضية للمنافسة على أعلى المستويات الدولية".

وأضاف: "ما يحققه أبطال المصارعة اليوم هو نتاج عمل منظومي متكامل بين الوزارة والاتحاد المصري للمصارعة، وامتداد لنهجنا في اكتشاف الموهوبين ودعمهم للوصول إلى منصات التتويج ورفع علم مصر في المحافل الدولية".


ووجه وزير الشباب والرياضة بتنظيم حفل لأبطال المصارعة بالمدينة الشبابية بالغردقة، عقب وصولهم الغردقة.

وشهد مراسم الاستقبال بمطار الغردقة الدولي كل من الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والعميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، والأستاذ فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، والأستاذ ممدوح وكيل الرياضة بالمديرية.

وضمت البعثة المصرية كلًا من:
محمد حسن عبدالرحيم (وزن 67 كجم) – ميدالية ذهبية
أدهم أيمن غريب (وزن 63 كجم) – ميدالية برونزية
محمد القاسم السيد (وزن 82 كجم)
يحيى محمد يحيى (وزن 77 كجم)
محمود وليد (وزن 87 كجم)
تحت قيادة المدير الفني عزات أركمباييف والمدرب كمال عبده. 
 

وزير الشباب والرياضة منتخب المصارعة المصارعة اتحاد المصارعة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

وزير البترول

شركات التعدين الأسترالية تبحث فرص الاستثمار في مصر

رئيس الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية: إصلاحات جريئة لتعزيز الاقتصاد ودور الصحافة شريك في التنمية

جمارك مطار أسيوط

جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد