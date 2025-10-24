إنجاز تاريخي.. وزير الشباب والرياضة يُهنئ أبطال منتخب المصارعة

هنّأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للمصارعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس،بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أبطال المصارعة المصرية، عقب وصولهم إلى مطار الغردقة الدولي، بعد حصدهم ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة في كلمته خلال الاتصال، فخره واعتزازه بما قدمه أبطال المنتخب من أداء مشرف وإنجاز جديد يُضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يجسد روح العزيمة والإصرار لدى اللاعبين، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.

وقال الوزير: "نحرص دائمًا على دعم أبطالنا في كل الألعاب، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تمكين الشباب المصري وصقل قدراتهم الرياضية للمنافسة على أعلى المستويات الدولية".

وأضاف: "ما يحققه أبطال المصارعة اليوم هو نتاج عمل منظومي متكامل بين الوزارة والاتحاد المصري للمصارعة، وامتداد لنهجنا في اكتشاف الموهوبين ودعمهم للوصول إلى منصات التتويج ورفع علم مصر في المحافل الدولية".



ووجه وزير الشباب والرياضة بتنظيم حفل لأبطال المصارعة بالمدينة الشبابية بالغردقة، عقب وصولهم الغردقة.

وشهد مراسم الاستقبال بمطار الغردقة الدولي كل من الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والعميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، والأستاذ فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، والأستاذ ممدوح وكيل الرياضة بالمديرية.

وضمت البعثة المصرية كلًا من:

محمد حسن عبدالرحيم (وزن 67 كجم) – ميدالية ذهبية

أدهم أيمن غريب (وزن 63 كجم) – ميدالية برونزية

محمد القاسم السيد (وزن 82 كجم)

يحيى محمد يحيى (وزن 77 كجم)

محمود وليد (وزن 87 كجم)

تحت قيادة المدير الفني عزات أركمباييف والمدرب كمال عبده.

